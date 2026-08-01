Concert Boeuf des Agités Lieu-dit le moulin de la Côte Rochechouart
samedi 15 août 2026 · Lieu-dit le moulin de la Côte · Rochechouart
Informations pratiques
Rochechouart
Concert Boeuf des Agités
Lieu-dit le moulin de la Côte De la fouche à la fourchette Rochechouart Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 20:00:00
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Venez vivre une belle soirée musicale avec les Agités de la Graine ! Deux formations se succéderont pour vous faire chanter, danser et partager un moment convivial. Avec TexiTrio, laissez-vous embarquer par un répertoire inspiré de la chanson française, de la Rue Kétanou, de DSLZ, Brassens ou encore Cabrel des airs connus et généreux, parfaits pour chanter ensemble. Puis place à Holly, cover band rock, qui fera monter l’énergie avec des standards qui ont marqué les dernières décennies. Une soirée festive et chaleureuse, à partager entre amis ou en famille, avec restauration possible sur place. Venez profiter de la musique, de la bonne humeur et de l’ambiance ! Pensez à vous inscrire. .
Lieu-dit le moulin de la Côte De la fouche à la fourchette Rochechouart 87600 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 84 60 10
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English : Concert Boeuf des Agités
L’événement Concert Boeuf des Agités Rochechouart a été mis à jour le 2026-08-07 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Porte Océane du Limousin
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