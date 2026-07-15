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Ciné Plein Air Place du Château Rochechouart

vendredi 14 août 2026 · Place du Château · Rochechouart

Ciné Plein Air Place du Château Rochechouart

Informations pratiques

Début
vendredi 14 août 2026
Fin
vendredi 14 août 2026
Heure de début
21:00:00
Lieu
Place du Château
Adresse
Dans les allées du Château
Ville
87600 Rochechouart
Département
Haute-Vienne
Tarif
Gratuit

Rochechouart

Ciné Plein Air

Place du Château Dans les allées du Château Rochechouart Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 21:00:00
fin : 2026-08-14

Date(s) :
2026-08-14

Profitez d’une belle soirée d’été sous les étoiles avec la projection en plein air du film En fanfare dans le cadre enchanteur des allées du château de Rochechouart. Installez-vous confortablement et laissez-vous emporter par cette comédie dramatique touchante, portée par des acteurs remarquables et saluée par la critique. Entre émotion, humour et musique, ce film promet un agréable moment de partage à vivre en famille ou entre amis. La séance est gratuite et débute à 21 h. N’oubliez pas votre plaid ou votre chaise pour savourer pleinement cette expérience de cinéma en plein air, dans une ambiance conviviale et estivale.   .

Place du Château Dans les allées du Château Rochechouart 87600 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 43 00 80 

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English : Ciné Plein Air

L’événement Ciné Plein Air Rochechouart a été mis à jour le 2026-07-07 par Terres de Limousin

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