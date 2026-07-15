Ciné Plein Air Place du Château Rochechouart
vendredi 14 août 2026 · Place du Château · Rochechouart
Informations pratiques
Rochechouart
Ciné Plein Air
Place du Château Dans les allées du Château Rochechouart Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 21:00:00
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14
Profitez d’une belle soirée d’été sous les étoiles avec la projection en plein air du film En fanfare dans le cadre enchanteur des allées du château de Rochechouart. Installez-vous confortablement et laissez-vous emporter par cette comédie dramatique touchante, portée par des acteurs remarquables et saluée par la critique. Entre émotion, humour et musique, ce film promet un agréable moment de partage à vivre en famille ou entre amis. La séance est gratuite et débute à 21 h. N’oubliez pas votre plaid ou votre chaise pour savourer pleinement cette expérience de cinéma en plein air, dans une ambiance conviviale et estivale. .
Place du Château Dans les allées du Château Rochechouart 87600 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 43 00 80
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English : Ciné Plein Air
L’événement Ciné Plein Air Rochechouart a été mis à jour le 2026-07-07 par Terres de Limousin
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