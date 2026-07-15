Informations pratiques

Rochechouart

Soirée moules frites

La Table de Philou Rochechouart Haute-Vienne

Tarif : 11 – 11 – 11 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 19:00:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

Profitez d’une soirée placée sous le signe de la convivialité et de la gourmandise ! Dans le cadre chaleureux des allées du Camping de la Météorite à Rochechouart, laissez-vous tenter par un délicieux repas autour des incontournables moules-frites, accompagné d’une entrée fraîche au melon et d’un clafoutis en dessert. L’ambiance musicale viendra rythmer cette belle soirée estivale, idéale pour partager un moment en famille ou entre amis. Organisée par La Table de Philou en partenariat avec le Camping de la Météorite, cette soirée promet détente, bonne humeur et plaisirs gourmands dans un cadre accueillant. Pensez à réserver votre place avant le 10 août pour profiter pleinement de ce rendez-vous festif ! .

La Table de Philou Rochechouart 87600 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 71 45 94

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English : Soirée moules frites

L’événement Soirée moules frites Rochechouart a été mis à jour le 2026-07-15 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Porte Océane du Limousin