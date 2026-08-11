Informations pratiques

Rochechouart

Rochechouart-express 1000 d’histoire du château en 20 minutes !

Place du Château Rochechouart Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 15:00:00

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-08-12 2026-08-13 2026-08-14 2026-08-19 2026-08-20 2026-08-21 2026-08-22 2026-08-26 2026-08-27 2026-08-28 2026-08-29

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Place du Château Rochechouart 87600 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 03 77 90

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English : Rochechouart-express 1000 d’histoire du château en 20 minutes !

L’événement Rochechouart-express 1000 d’histoire du château en 20 minutes ! Rochechouart a été mis à jour le 2026-08-07 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Porte Océane du Limousin