Rochechouart-express 1000 d’histoire du château en 20 minutes ! Rochechouart
mercredi 12 août 2026 · Rochechouart
Informations pratiques
Rochechouart
Rochechouart-express 1000 d’histoire du château en 20 minutes !
Place du Château Rochechouart Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 15:00:00
fin : 2026-08-28
Date(s) :
2026-08-12 2026-08-13 2026-08-14 2026-08-19 2026-08-20 2026-08-21 2026-08-22 2026-08-26 2026-08-27 2026-08-28 2026-08-29
.
Place du Château Rochechouart 87600 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 03 77 90
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Rochechouart-express 1000 d’histoire du château en 20 minutes !
L’événement Rochechouart-express 1000 d’histoire du château en 20 minutes ! Rochechouart a été mis à jour le 2026-08-07 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Porte Océane du Limousin
À voir aussi à Rochechouart (Haute-Vienne)
- Découverte géologique Raconte-moi la collision cosmique du Ciel et de la Terre Maison de la Réserve Rochechouart 11 août 2026
- Atelier découverte pour enfants (8-11 ans) Rue Jean Parvy Rochechouart 12 août 2026
- Circuit géologique en voiture au coeur de l’astroblème Maison de la Réserve Rochechouart 13 août 2026
- Soirée moules frites Rochechouart 14 août 2026
- Ciné Plein Air Place du Château Rochechouart 14 août 2026