UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Rochechouart

Rochechouart-express 1000 d’histoire du château en 20 minutes ! Rochechouart

mercredi 12 août 2026 · Rochechouart

Rochechouart-express 1000 d’histoire du château en 20 minutes ! Rochechouart

Informations pratiques

Début
mercredi 12 août 2026
Fin
mercredi 12 août 2026
Heure de début
15:00:00
Adresse
Place du Château
Ville
87600 Rochechouart
Département
Haute-Vienne
Tarif

Rochechouart

Rochechouart-express 1000 d’histoire du château en 20 minutes !

Place du Château Rochechouart Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 15:00:00
fin : 2026-08-28

Date(s) :
2026-08-12 2026-08-13 2026-08-14 2026-08-19 2026-08-20 2026-08-21 2026-08-22 2026-08-26 2026-08-27 2026-08-28 2026-08-29

  .

Place du Château Rochechouart 87600 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 03 77 90 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Rochechouart-express 1000 d’histoire du château en 20 minutes !

L’événement Rochechouart-express 1000 d’histoire du château en 20 minutes ! Rochechouart a été mis à jour le 2026-08-07 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Porte Océane du Limousin

À voir aussi à Rochechouart (Haute-Vienne)