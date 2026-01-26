CONCERT BOOM TCHACK FAMILY Cassagnabère-Tournas

CONCERT BOOM TCHACK FAMILY

LA PISTOUFLERIE Cassagnabère-Tournas Haute-Garonne

Tarif : 6 – 6 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 21:00:00

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

Deux concerts ce soir à La Pistouflerie ! AM Higgins dans un thème Folk pop moderne, et Daniel Mac Williams pour un concert folk de gouttière…

Folk et moderne à la fois, tour à tour pop et onirique, la musique de AM Higgins se nourrit d’autres paysages ceux du cœur et de l’âme. La voix est chaude et douce, au diapason des sous-bois où ses chansons naissent, fragiles et attachantes mais superbement arrangées d’orgue, de piano, de basse, de batterie, et de touches électroniques subtiles. AM Higgins revient à La Pistouflerie, cette fois en trio.

Daniel Mark Williams nous propose une folk abrasive et envoûtante nous rappelant la grâce de Lou Reed, Leonard Cohen ou Bill Callahan. Il est accompagné de Jason Toth, batteur du groupe américain emblématique de la country gothique, The Handsome Family, et de Hannah Al-Kharusy au violoncelle.

La Pistouflerie propose des boissons et produits locaux de qualité (ardoises de charcuterie/fromage et assiette végétariennes) dans une ambiance chaleureuse qui leur a valu le label Comme à la maison du département Haute Garonne.

LA PISTOUFLERIE Cassagnabère-Tournas 31420 Haute-Garonne Occitanie lapistouflerie@gmail.com

English :

Two concerts tonight at La Pistouflerie! AM Higgins in a modern folk-pop theme, and Daniel Mac Williams for a gutter folk concert…

