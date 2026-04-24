FERMES EN FÊTE LES COLLINES D’EPONA Lieu-dit Mondine Cassagnabère-Tournas

Cassagnabère-Tournas

FERMES EN FÊTE LES COLLINES D’EPONA

Lieu-dit Mondine LES COLLINES D’EPONA Cassagnabère-Tournas Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Ferme 18 du circuit Comminges-Pyrénées

Productions ferme équestre éthologique et de pleine nature en AB. Elevage de chevaux et poneys rustiques, fourrage spécial équin. Enseignement en équitation éthologique jusqu’à la compétition, randonnée et location de gîte d’étape équestre. Immersion dans le monde sensoriel du cheval.

Animations le dimanche de 10h30 à 12h et de 14h à 17h.

Dans le cadre de la Fête Nationale du Poney découverte des spécificités de leur 8 races de poneys et chevaux, dont le Cheval Castillonnais (race occitane menacée d’extinction).

Sensibilisation au respect du bien-être animal dans l’élevage équin et l’enseignement en équitation.

Démonstrations en EQUIFEEL avec leurs ponneys et élèves du centre équestre (labelisée Ecole Française d’Equitation, Bien-être animal par la FFE) de 10h30 à 12h.

Visite guidée de l’élevage équin en équipiste agroforestier 2 départs 14h et 15h30.

Vide-sellerie 14h 17h.

Merci de se présenter à l’horaire de votre choix. .

Lieu-dit Mondine LES COLLINES D’EPONA Cassagnabère-Tournas 31420 Haute-Garonne Occitanie

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English :

Farm 18 on the Comminges-Pyrénées circuit

L’événement FERMES EN FÊTE LES COLLINES D’EPONA Cassagnabère-Tournas a été mis à jour le 2026-04-24 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE