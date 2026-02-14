Cassagnabère-Tournas

CONCERT THE POMODORS

LA PISTOUFLERIE Cassagnabère-Tournas Haute-Garonne

Tarif : 6 – 6 – EUR

6

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 21:00:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

La Pistouflerie vous propose un concert ryth’n’soul enjaillante…

Entre tubes planétaires et pépites oubliées de la grande époque du 45 tours, le quatuor livre une interprétation énergique du répertoire Afro-américain des années 60-70. Un voyage aux racines de la Soul Music et du Rythm’n’Blues qui nous amène forcément sur les territoires torrides de la Funk et du Rock’n’Roll…

Une chanteuse, un trio de choristes basse batterie guitare pas besoin de plus pour que ce big-band minimaliste vous attire sur le dance-floor !

La Pistouflerie propose des boissons et produits locaux de qualité (ardoises de charcuterie/fromage et assiette végétariennes) dans une ambiance chaleureuse qui leur a valu le label Comme à la maison du département Haute Garonne 6 .

LA PISTOUFLERIE Cassagnabère-Tournas 31420 Haute-Garonne Occitanie

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English :

La Pistouflerie offers you an exhilarating rhythm’n’soul concert…

L’événement CONCERT THE POMODORS Cassagnabère-Tournas a été mis à jour le 2026-05-05 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE