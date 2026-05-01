Cassagnabère-Tournas

CONCERT STAG

LA PISTOUFLERIE Cassagnabère-Tournas Haute-Garonne

Tarif : 6 – 6 – EUR

6

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 21:00:00

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-09

La Pistouflerie vous propose un concert chansons françaises et à textes

STAG, auteur-compositeur interprète, avec sa voix et sa guitare, sonne le réveil des consciences à travers des textes engagés, humoristiques et poétiques. De la chanson française impopulaire aux effluves résolument rock & Roll. Avec des textes coups de poing qui vont droit au cœur, il démonte avec subtilité, insolence et humour les dissonantes inégalités de notre siècle. Le tour de chant d’une voix puissante qui donne le frisson.

La Pistouflerie propose des boissons et produits locaux de qualité (ardoises de charcuterie/fromage et assiette végétariennes) dans une ambiance chaleureuse qui leur a valu le label Comme à la maison du département Haute Garonne 6 .

LA PISTOUFLERIE Cassagnabère-Tournas 31420 Haute-Garonne Occitanie

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English :

La Pistouflerie presents a concert of French songs and lyrics

L’événement CONCERT STAG Cassagnabère-Tournas a été mis à jour le 2026-05-05 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE