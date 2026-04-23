STAGES MENSUELS EQUIYOGA LU-JONG DES 5 ELEMENTS lieu-dit Mondine Cassagnabère-Tournas
STAGES MENSUELS EQUIYOGA LU-JONG DES 5 ELEMENTS lieu-dit Mondine Cassagnabère-Tournas dimanche 24 mai 2026.
Cassagnabère-Tournas
STAGES MENSUELS EQUIYOGA LU-JONG DES 5 ELEMENTS
lieu-dit Mondine LES COLLINES D’ÉPONA Cassagnabère-Tournas Haute-Garonne
Tarif : 40 – 40 – EUR
40
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 10:00:00
fin : 2026-08-02 12:30:00
Date(s) :
2026-05-24 2026-06-14 2026-08-02 2026-08-30 2026-09-13
Vous êtes nombreux à les attendre, les stages EquiYoga Lu Jong des 5 éléments reprennent enfin!
Du printemps à l’automne, réservez 1 dimanche par mois de 10h à 12h30 pour faire une pause essentielle dans le quotidien tumultueux, prendre soin de vous et autrui, en vous plongeant dans le monde sensoriel des chevaux et poneys en pleine nature.
Et si souhaitez préparer et prolonger votre détente, vous pouvez prévoir de venir pour le week-end et bénéficier de l’hébergement sur place au Gîte des Collines selon les disponibilités. 40 .
lieu-dit Mondine LES COLLINES D’ÉPONA Cassagnabère-Tournas 31420 Haute-Garonne Occitanie
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English :
Many of you have been waiting for the EquiYoga Lu Jong of the 5 Elements workshops to start up again!
L’événement STAGES MENSUELS EQUIYOGA LU-JONG DES 5 ELEMENTS Cassagnabère-Tournas a été mis à jour le 2026-04-23 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE