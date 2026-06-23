Cassagnabère-Tournas

EXPLORONICS

LA PISTOUFLERIE Cassagnabère-Tournas Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 19:30:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

La Pistouflerie vous propose un concert World Music !

EXPLORONICS nous emmène dans un trip vertigineux entre les continents. Transporté par une inspiration jazz-ethno-groove et boosté par une virtuosité époustouflante, EXPLORONICS font vibrer nos tympans et titillent nos hanches .

La Pistouflerie propose des boissons et produits locaux de qualité (ardoises de charcuterie/fromage et assiette végétariennes) dans une ambiance chaleureuse qui leur a valu le label Comme à la maison du département Haute Garonne.

Tous les apéros-concerts de juillet-août-septembre sont à 19h30, au chapeau et si les conditions le permettent en extérieur. .

LA PISTOUFLERIE Cassagnabère-Tournas 31420 Haute-Garonne Occitanie

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English :

La Pistouflerie invites you to a World Music concert!

L’événement EXPLORONICS Cassagnabère-Tournas a été mis à jour le 2026-06-23 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE