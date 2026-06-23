EXPLORONICS Cassagnabère-Tournas
EXPLORONICS Cassagnabère-Tournas samedi 12 septembre 2026.
Cassagnabère-Tournas
EXPLORONICS
LA PISTOUFLERIE Cassagnabère-Tournas Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 19:30:00
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
La Pistouflerie vous propose un concert World Music !
EXPLORONICS nous emmène dans un trip vertigineux entre les continents. Transporté par une inspiration jazz-ethno-groove et boosté par une virtuosité époustouflante, EXPLORONICS font vibrer nos tympans et titillent nos hanches .
La Pistouflerie propose des boissons et produits locaux de qualité (ardoises de charcuterie/fromage et assiette végétariennes) dans une ambiance chaleureuse qui leur a valu le label Comme à la maison du département Haute Garonne.
Tous les apéros-concerts de juillet-août-septembre sont à 19h30, au chapeau et si les conditions le permettent en extérieur. .
LA PISTOUFLERIE Cassagnabère-Tournas 31420 Haute-Garonne Occitanie
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English :
La Pistouflerie invites you to a World Music concert!
L’événement EXPLORONICS Cassagnabère-Tournas a été mis à jour le 2026-06-23 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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