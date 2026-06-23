Cassagnabère-Tournas

CONCERT ZARBO

LA PISTOUFLERIE Cassagnabère-Tournas Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 19:30:00

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

La Pistouflerie vous propose un concert Afro-Ska Reggae…

Le son Zarbo est une fusion des langues Diola et Française.

Entre Toulouse et Zinguinchor, six musiciens et un répertoire de compositions originales fondées sur le mélange des rythmes, des couleurs et des cultures. Mélodies aux accents de Casamance, guitare vitaminée, percussions puissantes et délires électros-acoustiques. Les textes souvent engagés contre l’exclusion, la connerie et la morosité sont servis par deux chanteurs lead. Groupe à vocation scénique, Zarbo conçoit chaque concert comme une fête à partager avec le public.

La Pistouflerie propose des boissons et produits locaux de qualité (ardoises de charcuterie/fromage et assiette végétariennes) dans une ambiance chaleureuse qui leur a valu le label Comme à la maison du département Haute Garonne.

Tous les apéros-concerts de juillet-août-septembre sont à 19h30, au chapeau et si les conditions le permettent en extérieur. .

LA PISTOUFLERIE Cassagnabère-Tournas 31420 Haute-Garonne Occitanie

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English :

La Pistouflerie presents an Afro-Ska Reggae concert…

L’événement CONCERT ZARBO Cassagnabère-Tournas a été mis à jour le 2026-06-23 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE