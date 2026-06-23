Cassagnabère-Tournas

CONCERT LES BALTRINGUES

LA PISTOUFLERIE Cassagnabère-Tournas Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 19:30:00

fin : 2026-09-25

Date(s) :

2026-09-25

La Pistouflerie vous propose un concert Hip-hop-électro-punk festif !

Hip-rock-électro-punk festif arc-en-ciel et multipluriel, survitaminé pour faire danser ton popoboule ! 2026 attention, on arrive avec un plein dance-floor de nouvelles chansons.

S’il y a bien un live où il faudra laisser vos bonnes manières et votre raffinement dans la boîte à gants, cherchez pas c’est celui-là.

Humour gras comme la cuisine de chez nous et jeu de scène explosif sont les atouts phares de cette bande de babouins en tutu qui mettent sans vergogne rock, punk, hip-hop, musette et reggae dans un mixer avant de le balancer contre un mur pour bien mélanger !

La Pistouflerie propose des boissons et produits locaux de qualité (ardoises de charcuterie/fromage et assiette végétariennes) dans une ambiance chaleureuse qui leur a valu le label Comme à la maison du département Haute Garonne.

Tous les apéros-concerts de juillet-août-septembre sont à 19h30, au chapeau et si les conditions le permettent en extérieur. .

LA PISTOUFLERIE Cassagnabère-Tournas 31420 Haute-Garonne Occitanie

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English :

La Pistouflerie presents a festive hip-hop-electro-punk concert!

L’événement CONCERT LES BALTRINGUES Cassagnabère-Tournas a été mis à jour le 2026-06-23 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE