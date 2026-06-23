Cassagnabère-Tournas

CONCERT FREE KIFF

LA PISTOUFLERIE Cassagnabère-Tournas Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 19:30:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

La Pistouflerie vous propose un concert Funk Reggea !

Ils sont quatre libres kiffeurs, qui viennent de la planète terre pour la plupart, et qui mélangent toutes leurs influences dans une grande marmite.

C’est chaud, c’est doux c’est pimenté et c’est très vitaminé !

Leurs chansons sont des compositions originales, en français, anglais, espagnol et portugais. Leur style est un savant mélange de soul, de musique latine, brésilienne et jamaïquaine. Avec une petite touche de hip-hop. Leur message fraternel est clairement engagé pour un monde meilleur.

La Pistouflerie propose des boissons et produits locaux de qualité (ardoises de charcuterie/fromage et assiette végétariennes) dans une ambiance chaleureuse qui leur a valu le label Comme à la maison du département Haute Garonne.

Tous les apéros-concerts de juillet-août-septembre sont à 19h30, au chapeau et si les conditions le permettent en extérieur. .

LA PISTOUFLERIE Cassagnabère-Tournas 31420 Haute-Garonne Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

La Pistouflerie presents a Funk Reggae concert!

L’événement CONCERT FREE KIFF Cassagnabère-Tournas a été mis à jour le 2026-06-23 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE