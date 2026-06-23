Cassagnabère-Tournas

CONCERT LA PIANISTE ROUGE

LA PISTOUFLERIE Cassagnabère-Tournas Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 19:30:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

La Pistouflerie vous propose un concert piano et chansons à gros textes…

Accompagnée de son remarquable piano voyageur, La Pianiste Rouge, personnalité chahutée et généreuse, nous confie ses chansons d’amour, libère ses textes engagés, assène ses colères. Voici une artiste intense, directe, sans effet. Une vraie découverte.

La Pistouflerie propose des boissons et produits locaux de qualité (ardoises de charcuterie/fromage et assiette végétariennes) dans une ambiance chaleureuse qui leur a valu le label Comme à la maison du département Haute Garonne.

Tous les apéros-concerts de juillet-août-septembre sont à 19h30, au chapeau et si les conditions le permettent en extérieur. .

LA PISTOUFLERIE Cassagnabère-Tournas 31420 Haute-Garonne Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

La Pistouflerie presents a concert featuring piano and songs with %E0 meaningful lyrics…

L’événement CONCERT LA PIANISTE ROUGE Cassagnabère-Tournas a été mis à jour le 2026-06-23 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE