Cassagnabère-Tournas

CONCERT GIGIGI

LA PISTOUFLERIE Cassagnabère-Tournas Haute-Garonne

Tarif : 6 – 6 – EUR

6

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 21:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

La Pistouflerie vous propose un concert alternative rock jazz fondant !

GiGiGi tisse un son singulier où clarinettes basses, guitares électriques et batteries s’entrelacent. Trois voix douces, des rythmes frénétiques, des mélodies pop et une tension constante entre douceur et chaos.

Inspiré·es par Aphex Twin, James Blake et Sam Gendel, GiGiGi invente un langage libre, imprévisible et intensément personnel.

La Pistouflerie propose des boissons et produits locaux de qualité (ardoises de charcuterie/fromage et assiette végétariennes) dans une ambiance chaleureuse qui leur a valu le label Comme à la maison du département Haute Garonne 6 .

LA PISTOUFLERIE Cassagnabère-Tournas 31420 Haute-Garonne Occitanie

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English :

La Pistouflerie presents a melting-pot alternative rock jazz concert!

L’événement CONCERT GIGIGI Cassagnabère-Tournas a été mis à jour le 2026-05-05 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE