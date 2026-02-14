CONCERT GIGIGI Cassagnabère-Tournas
CONCERT GIGIGI Cassagnabère-Tournas samedi 13 juin 2026.
Cassagnabère-Tournas
CONCERT GIGIGI
LA PISTOUFLERIE Cassagnabère-Tournas Haute-Garonne
Tarif : 6 – 6 – EUR
6
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 21:00:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
La Pistouflerie vous propose un concert alternative rock jazz fondant !
GiGiGi tisse un son singulier où clarinettes basses, guitares électriques et batteries s’entrelacent. Trois voix douces, des rythmes frénétiques, des mélodies pop et une tension constante entre douceur et chaos.
Inspiré·es par Aphex Twin, James Blake et Sam Gendel, GiGiGi invente un langage libre, imprévisible et intensément personnel.
La Pistouflerie propose des boissons et produits locaux de qualité (ardoises de charcuterie/fromage et assiette végétariennes) dans une ambiance chaleureuse qui leur a valu le label Comme à la maison du département Haute Garonne 6 .
LA PISTOUFLERIE Cassagnabère-Tournas 31420 Haute-Garonne Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
La Pistouflerie presents a melting-pot alternative rock jazz concert!
L’événement CONCERT GIGIGI Cassagnabère-Tournas a été mis à jour le 2026-05-05 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
À voir aussi à Cassagnabère-Tournas (Haute-Garonne)
- CONCERT STAG Cassagnabère-Tournas 9 mai 2026
- JOURNEE A CHEVAL EN NATURE ! Quartier de Mondine Cassagnabère-Tournas 17 mai 2026
- CONCERT BOOM TCHACK FAMILY Cassagnabère-Tournas 23 mai 2026
- STAGES MENSUELS EQUIYOGA LU-JONG DES 5 ELEMENTS lieu-dit Mondine Cassagnabère-Tournas 24 mai 2026
- FERMES EN FÊTE LES COLLINES D’EPONA Lieu-dit Mondine Cassagnabère-Tournas 7 juin 2026