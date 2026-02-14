CONCERT LA MUERTE LIVIANA Cassagnabère-Tournas
CONCERT LA MUERTE LIVIANA Cassagnabère-Tournas samedi 27 juin 2026.
Cassagnabère-Tournas
CONCERT LA MUERTE LIVIANA
LA PISTOUFLERIE Cassagnabère-Tournas Haute-Garonne
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 19:30:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
La Pistouflerie vous propose un concert minimaliste, modal et polyrythmique , en horaire d’été et en extérieur !
La Muerte Liviana (“la mort légère”) est un quintet toulousain prog-minimaliste modal-polyrythmique teinté d’influences traditionnelles du monde, notamment du sud d’Amérique Latine, caractérisé par ses paroles en espagnol et son instrumentation atypique Piano, vielle à roue, chant et percussion, basse/guitare, batterie. Émergeant de compositions d’Adrián Moroni, également pianiste du groupe, La Muerte Liviana a maturé à travers le jeu des différent.e.s musiciens et musiciennes, forgeant minutieusement son essence. Les chants en espagnol se mêlent à une musique au son hypnotique, à la polyrythmie savoureuse et finement dosée, portée par la couleur particulière de la vielle à roue et la luminosité du piano.
La Pistouflerie propose des boissons et produits locaux de qualité (ardoises de charcuterie/fromage et assiette végétariennes) dans une ambiance chaleureuse qui leur a valu le label Comme à la maison du département Haute Garonne .
LA PISTOUFLERIE Cassagnabère-Tournas 31420 Haute-Garonne Occitanie
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English :
La Pistouflerie presents a minimalist, modal and polyrhythmic concert, in summertime and outdoors!
L’événement CONCERT LA MUERTE LIVIANA Cassagnabère-Tournas a été mis à jour le 2026-05-05 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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