Cassagnabère-Tournas

PISTOUVAL

STADE DE FOOT Cassagnabère-Tournas Haute-Garonne

Tarif : 12 – 12 – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 18:00:00

fin : 2026-07-26 02:30:00

Date(s) :

2026-07-24

Le Pistouval, c’est 3 dates de concerts et d’animations pour ce 12ème festival de musique organisé par La Pistouflerie… Un incontournable de l’été à ne surtout pas manquer !!!

Pour ce 12ème rendez-vous et comme pour tous les PISTOUVALS, la Pistouflerie vous propose trois soirées de concerts et d’animations consacrées aux petits et grands enfants (jeux en bois), ainsi qu’un marché artisanal, à partir de 18h.

Le Pistouval aura lieu au stade de Foot à côté de l’église !!!

Pour les repas, plusieurs foodtrucks seront présents et il y en aura pour tous les goûts avec Karr A Mel’, É Pâtes & Vous, Zéphine…

Dimanche Prix libre !

Possibilité de planter la tente.

Les chiens ne seront pas acceptés. 12 .

STADE DE FOOT Cassagnabère-Tournas 31420 Haute-Garonne Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Le Pistouval, 3 dates of concerts and entertainment for this 12th music festival organized by La Pistouflerie… A not-to-be-missed summer event!

L’événement PISTOUVAL Cassagnabère-Tournas a été mis à jour le 2026-05-26 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE