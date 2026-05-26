PISTOUVAL Cassagnabère-Tournas
PISTOUVAL Cassagnabère-Tournas vendredi 24 juillet 2026.
Cassagnabère-Tournas
PISTOUVAL
STADE DE FOOT Cassagnabère-Tournas Haute-Garonne
Tarif : 12 – 12 – EUR
12
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 18:00:00
fin : 2026-07-26 02:30:00
Date(s) :
2026-07-24
Le Pistouval, c’est 3 dates de concerts et d’animations pour ce 12ème festival de musique organisé par La Pistouflerie… Un incontournable de l’été à ne surtout pas manquer !!!
Pour ce 12ème rendez-vous et comme pour tous les PISTOUVALS, la Pistouflerie vous propose trois soirées de concerts et d’animations consacrées aux petits et grands enfants (jeux en bois), ainsi qu’un marché artisanal, à partir de 18h.
Le Pistouval aura lieu au stade de Foot à côté de l’église !!!
Pour les repas, plusieurs foodtrucks seront présents et il y en aura pour tous les goûts avec Karr A Mel’, É Pâtes & Vous, Zéphine…
Dimanche Prix libre !
Possibilité de planter la tente.
Les chiens ne seront pas acceptés. 12 .
STADE DE FOOT Cassagnabère-Tournas 31420 Haute-Garonne Occitanie
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English :
Le Pistouval, 3 dates of concerts and entertainment for this 12th music festival organized by La Pistouflerie… A not-to-be-missed summer event!
L’événement PISTOUVAL Cassagnabère-Tournas a été mis à jour le 2026-05-26 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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