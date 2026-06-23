Cassagnabère-Tournas

CONCERT SPACE MERINGUE

LA PISTOUFLERIE Cassagnabère-Tournas Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 19:30:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

La Pistouflerie vous propose un apéro concert électro-pop kitsch !

Space Meringue est une collaboration entre Machines et Humanoïdes nostalgiques des voitures volantes des années 2000. C’est une boum spatio-temporelle qui voyage entre des hits empouvoirants sortis des archives de la planète Woke et des improvisations électro-cosmiques. Avec un saxophone, un trombone, une boîte à rythmes et une multitude d’effets, le duo Space Meringue mixe des influences techno, pop, électro et jazz, pour proposer une musique Techno-Pop Kitsch entêtante à écouter, chanter et danser.

La Pistouflerie propose des boissons et produits locaux de qualité (ardoises de charcuterie/fromage et assiette végétariennes) dans une ambiance chaleureuse qui leur a valu le label Comme à la maison du département Haute Garonne.

Tous les apéros-concerts de juillet-août-septembre sont à 19h30, au chapeau et si les conditions le permettent en extérieur. .

LA PISTOUFLERIE Cassagnabère-Tournas 31420 Haute-Garonne Occitanie

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English :

La Pistouflerie invites you to a kitschy electro-pop pre-concert party!

L’événement CONCERT SPACE MERINGUE Cassagnabère-Tournas a été mis à jour le 2026-06-23 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE