Cassagnabère-Tournas

CONCERT FOOLBAZARD

LA PISTOUFLERIE Cassagnabère-Tournas Haute-Garonne

Tarif : 8 – 8 – EUR

8

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 21:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

La Pistouflerie vous propose un concert Rock Alternatif.

Foolbazard, groupe à l’énergie débordante reconnu pour ses performances scéniques foutraco-punk, propose un show de rock pur et dur, chargé de riffs accrocheurs et de textes poétiques et engagés. Porté par un duo basse batterie au groove redoutable, deux guitares grasses et atmosphériques, et une voix puissante et déchirée Foolbazard saute, crie, saigne, rit et chante en chœur… et le public aussi.

La Pistouflerie propose des boissons et produits locaux de qualité (ardoises de charcuterie/fromage et assiette végétariennes) dans une ambiance chaleureuse qui leur a valu le label Comme à la maison du département Haute Garonne 8 .

LA PISTOUFLERIE Cassagnabère-Tournas 31420 Haute-Garonne Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

La Pistouflerie presents an alternative rock concert.

L’événement CONCERT FOOLBAZARD Cassagnabère-Tournas a été mis à jour le 2026-05-05 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE