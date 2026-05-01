Cassagnabère-Tournas

CHÂMADE

LA PISTOUFLERIE Cassagnabère-Tournas Haute-Garonne

Tarif : 6 – 6 – EUR

6

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 21:00:00

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

La Pistouflerie vous propose un concert de ska, dub, funk et hip hop !

Groupe festif fondé en 2023 dans le sud de l’île de La Réunion, celui-ci mélange habilement ska, dub, funk et hip hop. Fin 2024 le projet prend un nouveau départ avec une nouvelle équipe dans la Haute Vallée de l’Aude. Des textes engagés, décapants, drôles et poétiques, livrés avec panache, qui attisent et mettent en liesse les foules.

La Pistouflerie propose des boissons et produits locaux de qualité (ardoises de charcuterie/fromage et assiette végétariennes) dans une ambiance chaleureuse qui leur a valu le label Comme à la maison du département Haute Garonne 6 .

LA PISTOUFLERIE Cassagnabère-Tournas 31420 Haute-Garonne Occitanie

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English :

La Pistouflerie presents a concert of ska, dub, funk and hip hop!

L’événement CHÂMADE Cassagnabère-Tournas a été mis à jour le 2026-05-05 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE