Informations pratiques

Charleville-Mézières

Concert Borduas & Vernis Rouge

Théâtre de Charleville-Mézières Place du théâtre Charleville-Mézières Ardennes

Tarif : 22 – 22 – 22 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif plein

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-18

fin : 2027-03-18

Date(s) :

2027-03-18

Lauréate du prix Lynda-Lemay au FICG, Borduas déploie un univers sensible et introspectif, porté par des textes délicats et une voix enveloppante. Entre douceur et tension, elle explore les émotions intimes avec une sincérité touchante, créant une atmosphère à la fois fragile et puissante.Révélée par The Voice avec sa cover incontournable de Bande Organisée, Vernis Rouge impose une présence magnétique et une énergie brute. Ses textes, souvent incisifs, résonnent avec force et modernité, portés par une interprétation habitée en acoustique guitare-voix.

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Théâtre de Charleville-Mézières Place du théâtre Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est +33 3 24 32 44 50

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English :

Winner of the Lynda-Lemay Award at the FICG, Borduas creates a sensitive and introspective world, carried by delicate lyrics and an enveloping voice. Balancing tenderness and tension, she explores intimate emotions with touching sincerity, creating an atmosphere that is both fragile and powerful.Discovered on *The Voice* with her unforgettable cover of “Bande Organisée,” Vernis Rouge commands a magnetic presence and raw energy. Her lyrics, often incisive, resonate with power and modernity, carried by a performance typically featuring just acoustic guitar and vocals.

L’événement Concert Borduas & Vernis Rouge Charleville-Mézières a été mis à jour le 2026-07-23 par Ardennes Tourisme