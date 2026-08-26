UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Nyons

Concert Bouda OMG ! Médiathèque départementale de Nyons Nyons

vendredi 2 octobre 2026 · Médiathèque départementale de Nyons · Nyons

Informations pratiques

Début
vendredi 2 octobre 2026
Fin
vendredi 2 octobre 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Médiathèque départementale de Nyons
Adresse
9 rue Albin Vilhet
Ville
26110 Nyons
Département
Drôme
Tarif

Nyons

Concert Bouda OMG !

Médiathèque départementale de Nyons 9 rue Albin Vilhet Nyons Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02 18:00:00
fin : 2026-10-02

Date(s) :
2026-10-02

OMG! OMG! Après avoir médité longuement, Bouda OMG! émerge des profondeurs pour répondre à l’appel des humains en quête de transformation.
  .

Médiathèque départementale de Nyons 9 rue Albin Vilhet Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 48 26  mddp-nyons@ladrome.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

OMG! OMG! After meditating at length, Bouda OMG! emerges from the depths to answer the call of humans seeking transformation.

L’événement Concert Bouda OMG ! Nyons a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale

À voir aussi à Nyons (Drôme)