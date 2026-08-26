Concert Bouda OMG ! Médiathèque départementale de Nyons Nyons

Informations pratiques

Nyons

Concert Bouda OMG !

Médiathèque départementale de Nyons 9 rue Albin Vilhet Nyons Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02 18:00:00

fin : 2026-10-02

Date(s) :

2026-10-02

OMG! OMG! Après avoir médité longuement, Bouda OMG! émerge des profondeurs pour répondre à l’appel des humains en quête de transformation.

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Médiathèque départementale de Nyons 9 rue Albin Vilhet Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 48 26 mddp-nyons@ladrome.fr

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English :

OMG! OMG! After meditating at length, Bouda OMG! emerges from the depths to answer the call of humans seeking transformation.

L’événement Concert Bouda OMG ! Nyons a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale