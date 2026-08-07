AGENDA · Nyons
Nettoyons l’Eygues Nyons
samedi 12 septembre 2026 · Nyons
Informations pratiques
Nyons
Nettoyons l’Eygues
Pont Roman Nyons Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 09:00:00
fin : 2026-09-12 12:00:00
Date(s) :
2026-09-12
Une journée de ramassage des déchets est organisée le long de la rivière Eygues.
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Pont Roman Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 79 05 smbp@baronnies-provencales.fr
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English :
A trash cleanup day is being organized along the Eygues River.
L’événement Nettoyons l’Eygues Nyons a été mis à jour le 2026-08-04 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale
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