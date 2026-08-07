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AGENDA · Nyons

Nettoyons l’Eygues Nyons

samedi 12 septembre 2026 · Nyons

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Heure de début
09:00:00
Adresse
Pont Roman
Ville
26110 Nyons
Département
Drôme
Tarif

Nyons

Nettoyons l’Eygues

Pont Roman Nyons Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 09:00:00
fin : 2026-09-12 12:00:00

Date(s) :
2026-09-12

Une journée de ramassage des déchets est organisée le long de la rivière Eygues.
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Pont Roman Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 79 05  smbp@baronnies-provencales.fr

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English :

A trash cleanup day is being organized along the Eygues River.

L’événement Nettoyons l’Eygues Nyons a été mis à jour le 2026-08-04 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale

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