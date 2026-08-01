Rosita la sangrienta, la fille au cœur brisé Les 3 platanes Nyons
dimanche 9 août 2026 · Les 3 platanes · Nyons
Informations pratiques
Nyons
Rosita la sangrienta, la fille au cœur brisé
Les 3 platanes 63 rue de la Maladrerie Nyons Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 19:00:00
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-09
solo de clown Rosita la sangrienta, la fille au cœur brisé
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Les 3 platanes 63 rue de la Maladrerie Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 20 04 60 99 gaia.durivau@wanadoo.fr
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English :
Clown Solo: Rosita la Sangrienta, the Girl with the Broken Heart
L’événement Rosita la sangrienta, la fille au cœur brisé Nyons a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale
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