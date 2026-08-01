Rosita la sangrienta, la fille au cœur brisé Les 3 platanes Nyons

Informations pratiques

Nyons

Rosita la sangrienta, la fille au cœur brisé

Les 3 platanes 63 rue de la Maladrerie Nyons Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 19:00:00

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-09

solo de clown Rosita la sangrienta, la fille au cœur brisé

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Les 3 platanes 63 rue de la Maladrerie Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 20 04 60 99 gaia.durivau@wanadoo.fr

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English :

Clown Solo: Rosita la Sangrienta, the Girl with the Broken Heart

L’événement Rosita la sangrienta, la fille au cœur brisé Nyons a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale