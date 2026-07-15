Tâne, petit âne en chemin Festival Les Petits Pestacles place de la Libération Nyons
mercredi 5 août 2026 · place de la Libération · Nyons
Informations pratiques
Nyons
Tâne, petit âne en chemin Festival Les Petits Pestacles
place de la Libération Espace Roumanille Nyons Drôme
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 18:00:00
fin : 2026-08-05 18:45:00
Date(s) :
2026-08-05
Théâtre pop up, accordéon jeu joyeux et déluré
Tâne petit âne voyage au fil des pages d’un grand livre pop up pour retrouver une petite fille rentrée à L’école. A chaque page le paysage change et Tâne fait des rencontres parfois périlleuses….
.
place de la Libération Espace Roumanille Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 07 56 46 36 carlotatralala@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Pop-up Theater: A Joyful and Whimsical Accordion Book
Little T%E2ne embarks on a journey through the pages of a large pop-up book to find a little girl on her way back to school. With each page, the landscape changes, and T%E2ne has encounters that are sometimes perilous…
L’événement Tâne, petit âne en chemin Festival Les Petits Pestacles Nyons a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale
À voir aussi à Nyons (Drôme)
- Akasha- Les petits pestacles place de la Libération Nyons 15 juillet 2026
- Les Olivades Nyons 16 juillet 2026
- Marché littéraire Place des Arcades Nyons 16 juillet 2026
- Constellations familiales Le Papillon Nyons 18 juillet 2026
- Repas provençale des olivades Nyons 18 juillet 2026