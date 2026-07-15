Tâne, petit âne en chemin Festival Les Petits Pestacles place de la Libération Nyons

Informations pratiques

Nyons

Tâne, petit âne en chemin Festival Les Petits Pestacles

place de la Libération Espace Roumanille Nyons Drôme

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 18:00:00

fin : 2026-08-05 18:45:00

Date(s) :

2026-08-05

Théâtre pop up, accordéon jeu joyeux et déluré

Tâne petit âne voyage au fil des pages d’un grand livre pop up pour retrouver une petite fille rentrée à L’école. A chaque page le paysage change et Tâne fait des rencontres parfois périlleuses….

.

place de la Libération Espace Roumanille Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 07 56 46 36 carlotatralala@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Pop-up Theater: A Joyful and Whimsical Accordion Book

Little T%E2ne embarks on a journey through the pages of a large pop-up book to find a little girl on her way back to school. With each page, the landscape changes, and T%E2ne has encounters that are sometimes perilous…

L’événement Tâne, petit âne en chemin Festival Les Petits Pestacles Nyons a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale