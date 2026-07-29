Loto du Comité des fêtes Espace Roumanille Nyons

Informations pratiques

Nyons

Loto du Comité des fêtes

Espace Roumanille Draye de Meyne Nyons Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 20:00:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Loto organisé par le Comité des Fêtes et des Loisirs de Nyons

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Espace Roumanille Draye de Meyne Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 05 40 comitefetesnyons@orange.fr

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English :

Lotto organized by the Nyons Festival and Recreation Committee

L’événement Loto du Comité des fêtes Nyons a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale