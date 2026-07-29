AGENDA · Nyons
Loto du Comité des fêtes Espace Roumanille Nyons
vendredi 7 août 2026 · Espace Roumanille · Nyons
Informations pratiques
Nyons
Loto du Comité des fêtes
Espace Roumanille Draye de Meyne Nyons Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 20:00:00
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
Loto organisé par le Comité des Fêtes et des Loisirs de Nyons
.
Espace Roumanille Draye de Meyne Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 05 40 comitefetesnyons@orange.fr
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English :
Lotto organized by the Nyons Festival and Recreation Committee
L’événement Loto du Comité des fêtes Nyons a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale
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