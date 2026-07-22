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AGENDA · Nyons

Secrets d’impro promenade de la Digue Nyons

mercredi 29 juillet 2026 · promenade de la Digue · Nyons

Informations pratiques

Début
mercredi 29 juillet 2026
Fin
mercredi 29 juillet 2026
Heure de début
21:00:00
Lieu
promenade de la Digue
Adresse
Théatre de Verdure
Ville
26110 Nyons
Département
Drôme
Tarif
5 5 Tarif réduit Enfants adhérents

Nyons

Secrets d’impro

promenade de la Digue Théatre de Verdure Nyons Drôme

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif réduit
Enfants adhérents

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 21:00:00
fin : 2026-07-29

Date(s) :
2026-07-29

Théâtre d’improvisation par la Ligue d’Impro de Nyons
Quand l’impro rencontre les jeux de bluff, ça donne un spectacle surprenant, drôle et diablement réussi ! Le principe ? Le public et chaque comédien ne disposent pas toujours des mêmes informations…
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promenade de la Digue Théatre de Verdure Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes   electron.nyons@gmail.com

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English :

Improv Theater by the Nyons Improv League
When improv meets bluffing games, the result is a surprising, funny, and devilishly successful show! How does it work? The audience and each actor don’t always have the same information…

L’événement Secrets d’impro Nyons a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale

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