Secrets d’impro promenade de la Digue Nyons
mercredi 29 juillet 2026 · promenade de la Digue · Nyons
Informations pratiques
Nyons
Secrets d’impro
promenade de la Digue Théatre de Verdure Nyons Drôme
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif réduit
Enfants adhérents
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 21:00:00
fin : 2026-07-29
Date(s) :
2026-07-29
Théâtre d’improvisation par la Ligue d’Impro de Nyons
Quand l’impro rencontre les jeux de bluff, ça donne un spectacle surprenant, drôle et diablement réussi ! Le principe ? Le public et chaque comédien ne disposent pas toujours des mêmes informations…
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promenade de la Digue Théatre de Verdure Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes electron.nyons@gmail.com
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English :
Improv Theater by the Nyons Improv League
When improv meets bluffing games, the result is a surprising, funny, and devilishly successful show! How does it work? The audience and each actor don’t always have the same information…
L’événement Secrets d’impro Nyons a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale
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