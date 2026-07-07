Choeur Aestiva Rue de la Résistance Nyons
jeudi 30 juillet 2026 · Rue de la Résistance · Nyons
Informations pratiques
Nyons
Choeur Aestiva
Rue de la Résistance L’église Saint-Vincent de Nyons Nyons Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 21:00:00
fin : 2026-07-30
Date(s) :
2026-07-30
L’ensemble Aestiva (ex-COGE), sous la direction de Frédéric Pineau, propose un voyage choral autour de la danse. Le programme explore comment les voix rendent hommage au mouvement et comment la musique célèbre la joie du corps dansant.
.
Rue de la Résistance L’église Saint-Vincent de Nyons Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 50 00 mairiedenyons@nyons.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Aestiva ensemble (formerly COGE), under the direction of Frédéric Pineau, presents a choral journey inspired by dance. The program explores how voices pay tribute to movement and how music celebrates the joy of the dancing body.
L’événement Choeur Aestiva Nyons a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale
À voir aussi à Nyons (Drôme)
- Concert de Big Easy (Festiv’été) Place du Docteur Bourdongle Nyons 7 juillet 2026
- Nyons Festiv’été 2026 Nyons 7 juillet 2026
- Concert Pousse Blues Temple de Nyons Nyons 11 juillet 2026
- Concerts du Big Band de Manu and Co et de LGMX (Festiv’été) Nyons 14 juillet 2026
- Les Olivades Nyons 16 juillet 2026