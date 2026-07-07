Choeur Aestiva Rue de la Résistance Nyons

Informations pratiques

Nyons

Choeur Aestiva

Rue de la Résistance L’église Saint-Vincent de Nyons Nyons Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 21:00:00

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-30

L’ensemble Aestiva (ex-COGE), sous la direction de Frédéric Pineau, propose un voyage choral autour de la danse. Le programme explore comment les voix rendent hommage au mouvement et comment la musique célèbre la joie du corps dansant.

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Rue de la Résistance L’église Saint-Vincent de Nyons Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 50 00 mairiedenyons@nyons.com

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English :

The Aestiva ensemble (formerly COGE), under the direction of Frédéric Pineau, presents a choral journey inspired by dance. The program explores how voices pay tribute to movement and how music celebrates the joy of the dancing body.

L’événement Choeur Aestiva Nyons a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale