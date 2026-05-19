Concert du Chœur Aestiva (Festiv’été) Rue de la Résistance Nyons
Concert du Chœur Aestiva (Festiv’été) Rue de la Résistance Nyons jeudi 30 juillet 2026.
Nyons
Concert du Chœur Aestiva (Festiv’été)
Rue de la Résistance L’église Saint-Vincent de Nyons Nyons Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 21:00:00
fin : 2026-07-30
Date(s) :
2026-07-30
Concert de chant choral, proposé dans le cadre de Festiv’été.
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Rue de la Résistance L’église Saint-Vincent de Nyons Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 50 10 choeur.aestiva@gmail.com
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English :
Choral concert as part of Festiv?été.
L’événement Concert du Chœur Aestiva (Festiv’été) Nyons a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale
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