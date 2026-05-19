Concert du Chœur Aestiva (Festiv’été) Rue de la Résistance Nyons

Nyons

Concert du Chœur Aestiva (Festiv’été)

Rue de la Résistance L’église Saint-Vincent de Nyons Nyons Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 21:00:00

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-30

Concert de chant choral, proposé dans le cadre de Festiv’été.

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Rue de la Résistance L’église Saint-Vincent de Nyons Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 50 10 choeur.aestiva@gmail.com

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English :

Choral concert as part of Festiv?été.

L’événement Concert du Chœur Aestiva (Festiv’été) Nyons a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale