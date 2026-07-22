Match d’Impro promenade de la Digue Nyons

Informations pratiques

Nyons

Match d’Impro

promenade de la Digue Théatre de Verdure Nyons Drôme

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 21:00:00

fin : 2026-08-05

Date(s) :

2026-08-05

Théâtre d’improvisation avec la Ligue d’Impro de Nyons

Le format phare de l’improvisation théâtrale en extérieur… C’est toujours un plaisir ! Des comédiens déjantés, des catégories incroyables, et des rires à foison !

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promenade de la Digue Théatre de Verdure Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes electron.nyons@gmail.com

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English :

Improv Theater with the Nyons Improv League

The flagship format of outdoor improvisational theater… It’s always a pleasure! Crazy actors, incredible categories, and laughter galore!

L’événement Match d’Impro Nyons a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale