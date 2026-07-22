Match d’Impro promenade de la Digue Nyons
mercredi 5 août 2026 · promenade de la Digue · Nyons
Informations pratiques
Nyons
Match d’Impro
promenade de la Digue Théatre de Verdure Nyons Drôme
Tarif : 10 – 10 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 21:00:00
fin : 2026-08-05
Date(s) :
2026-08-05
Théâtre d’improvisation avec la Ligue d’Impro de Nyons
Le format phare de l’improvisation théâtrale en extérieur… C’est toujours un plaisir ! Des comédiens déjantés, des catégories incroyables, et des rires à foison !
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promenade de la Digue Théatre de Verdure Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes electron.nyons@gmail.com
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English :
Improv Theater with the Nyons Improv League
The flagship format of outdoor improvisational theater… It’s always a pleasure! Crazy actors, incredible categories, and laughter galore!
L’événement Match d’Impro Nyons a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale
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