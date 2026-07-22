Les Petits Riens qui font les grands touts promenade de la Digue Nyons
mercredi 12 août 2026 · promenade de la Digue · Nyons
Informations pratiques
Nyons
Les Petits Riens qui font les grands touts
promenade de la Digue Théatre de Verdure Nyons Drôme
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif réduit
Enfants adhérents
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 21:00:00
fin : 2026-08-12
Date(s) :
2026-08-12
Spectacle Chansons et Mimes
Compagnie RêVOLT
Équipe artistique Théâtre Maxence Descamps Chanson Camille Pasquier
Auteur M. Descamps / C. Pasquier
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promenade de la Digue Théatre de Verdure Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes
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English :
Song and Mime Show
Company: R%EAVOLT
Artistic Team: Theater: Maxence Descamps; Song: Camille Pasquier
Writers: M. Descamps / C. Pasquier
L’événement Les Petits Riens qui font les grands touts Nyons a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale
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