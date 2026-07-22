Les Petits Riens qui font les grands touts promenade de la Digue Nyons

mercredi 12 août 2026 · promenade de la Digue · Nyons

Informations pratiques

Nyons

Les Petits Riens qui font les grands touts

promenade de la Digue Théatre de Verdure Nyons Drôme

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif réduit

Enfants adhérents

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 21:00:00

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-08-12

Spectacle Chansons et Mimes

Compagnie RêVOLT

Équipe artistique Théâtre Maxence Descamps Chanson Camille Pasquier

Auteur M. Descamps / C. Pasquier

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promenade de la Digue Théatre de Verdure Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

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English :

Song and Mime Show

Company: R%EAVOLT

Artistic Team: Theater: Maxence Descamps; Song: Camille Pasquier

Writers: M. Descamps / C. Pasquier

L’événement Les Petits Riens qui font les grands touts Nyons a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale