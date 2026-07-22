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Les Petits Riens qui font les grands touts promenade de la Digue Nyons

mercredi 12 août 2026 · promenade de la Digue · Nyons

Informations pratiques

Début
mercredi 12 août 2026
Fin
mercredi 12 août 2026
Heure de début
21:00:00
Lieu
promenade de la Digue
Adresse
Théatre de Verdure
Ville
26110 Nyons
Département
Drôme
Tarif
5 5 Tarif réduit Enfants adhérents

Nyons

Les Petits Riens qui font les grands touts

promenade de la Digue Théatre de Verdure Nyons Drôme

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif réduit
Enfants adhérents

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 21:00:00
fin : 2026-08-12

Date(s) :
2026-08-12

Spectacle Chansons et Mimes
Compagnie RêVOLT
Équipe artistique Théâtre Maxence Descamps Chanson Camille Pasquier
Auteur M. Descamps / C. Pasquier
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promenade de la Digue Théatre de Verdure Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes  

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English :

Song and Mime Show
Company: R%EAVOLT
Artistic Team: Theater: Maxence Descamps; Song: Camille Pasquier
Writers: M. Descamps / C. Pasquier

L’événement Les Petits Riens qui font les grands touts Nyons a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale

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