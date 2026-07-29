AGENDA · Nyons
Chœur d’Opéra Eglise Saint-Vincent Nyons
dimanche 30 août 2026 · Eglise Saint-Vincent · Nyons
Informations pratiques
Nyons
Chœur d’Opéra
Eglise Saint-Vincent 28 rue Henri Debiez Nyons Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 16:30:00
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-30
Choeur d’Opéra par l’ensemble vocal Vocation. Dirigé par Réta Kazarian.
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Eglise Saint-Vincent 28 rue Henri Debiez Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 02 82
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English :
Opera Chorus performed by the vocal ensemble Vocation. Conducted by Réta Kazarian.
L’événement Chœur d’Opéra Nyons a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale
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