UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Nyons

Grand loto du Patrimoine Cour du collège Roumanille Nyons

vendredi 14 août 2026 · Cour du collège Roumanille · Nyons

Informations pratiques

Début
vendredi 14 août 2026
Fin
vendredi 14 août 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Cour du collège Roumanille
Adresse
8 Pl. Joseph Roumanille
Ville
26110 Nyons
Département
Drôme
Tarif

Nyons

Grand loto du Patrimoine

Cour du collège Roumanille 8 Pl. Joseph Roumanille Nyons Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 20:30:00
fin : 2026-08-14

Date(s) :
2026-08-14

Loto de Nyons Patrimoine société de sauvegarde des monuments anciens
De nombreux lots à gagner téléviseur, appareil radio, enceinte connectée, panier garni…
  .

Cour du collège Roumanille 8 Pl. Joseph Roumanille Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 40 68  dominique.engelhart@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Nyons Lotto—Society for the Preservation of Historic Monuments
Many prizes to be won: a TV, a radio, a smart speaker, a gift basket…

L’événement Grand loto du Patrimoine Nyons a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale

À voir aussi à Nyons (Drôme)