Grand loto du Patrimoine Cour du collège Roumanille Nyons
vendredi 14 août 2026 · Cour du collège Roumanille · Nyons
Informations pratiques
Nyons
Grand loto du Patrimoine
Cour du collège Roumanille 8 Pl. Joseph Roumanille Nyons Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 20:30:00
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14
Loto de Nyons Patrimoine société de sauvegarde des monuments anciens
De nombreux lots à gagner téléviseur, appareil radio, enceinte connectée, panier garni…
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Cour du collège Roumanille 8 Pl. Joseph Roumanille Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 40 68 dominique.engelhart@orange.fr
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English :
Nyons Lotto—Society for the Preservation of Historic Monuments
Many prizes to be won: a TV, a radio, a smart speaker, a gift basket…
L’événement Grand loto du Patrimoine Nyons a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale
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