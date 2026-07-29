Grand loto du Patrimoine Cour du collège Roumanille Nyons

Informations pratiques

Nyons

Grand loto du Patrimoine

Cour du collège Roumanille 8 Pl. Joseph Roumanille Nyons Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 20:30:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

Loto de Nyons Patrimoine société de sauvegarde des monuments anciens

De nombreux lots à gagner téléviseur, appareil radio, enceinte connectée, panier garni…

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Cour du collège Roumanille 8 Pl. Joseph Roumanille Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 40 68 dominique.engelhart@orange.fr

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English :

Nyons Lotto—Society for the Preservation of Historic Monuments

Many prizes to be won: a TV, a radio, a smart speaker, a gift basket…

L’événement Grand loto du Patrimoine Nyons a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale