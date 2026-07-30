La nuit de la Coop Vignolis Nyons

Informations pratiques

Nyons

La nuit de la Coop

Vignolis Place Olivier de Serres Nyons Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 19:00:00

fin : 2026-08-14 20:00:00

Date(s) :

2026-08-14

Soirée festive et conviviale en plein air, animée par un DJ avec food trucks, bar à vins et cocktails, ainsi qu’un château gonflable pour les enfants.

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Vignolis Place Olivier de Serres Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 95 11

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English :

A festive and friendly outdoor evening, featuring a DJ, food trucks, a wine and cocktail bar, and a bouncy castle for the kids.

L’événement La nuit de la Coop Nyons a été mis à jour le 2026-07-20 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale