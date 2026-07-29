Informations pratiques

Nyons

Marché de potiers

Square Barthélémy Chalvet Nyons Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 09:00:00

fin : 2026-08-02 19:00:00

Date(s) :

2026-08-02

Marché de potiers avec exposition et ateliers gratuits pour les enfants organisé par l’association l’Alandier

.

Square Barthélémy Chalvet Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 50 00 mairiedenyons@nyons.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Pottery Fair featuring an exhibition and free workshops for children, organized by the Alandier Association

L’événement Marché de potiers Nyons a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale