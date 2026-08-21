Concert Brahms piano clarinette violoncelle, Les Maisonnettes de Lili et Nadia Boulange, Gargenville

Informations pratiques

Concert Brahms piano clarinette violoncelle Samedi 19 septembre, 19h00 Les Maisonnettes de Lili et Nadia Boulange Yvelines

18€, gratuit enfants

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T19:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T19:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:30:00+02:00

Concert aux Maisonnettes à Gargenville, chez Nadia et Lily Boulanger

Samedi 19 semptembre « Un soir chez Brahms » :

Brahms : Sonate op. 120 n°1 pour clarinette et piano

Schumann : 3 Fantasiestücke op. 73 pour violoncelle et piano

Brahms : Trio op. 114 pour clarinette, violoncelle et piano

Emeline Miserey, clarinette – Lionel Wantelez, violoncelle – Laurent Lamy, piano

On connaît l’engagement de Nadia Boulanger pour la musique ancienne, notamment du Grégorien à la Renaissance ainsi que pour la musique de son temps. Dans le répertoire romantique affectionné par Nadia, Brahms et Schubert tenaient une place particulière. D’ailleurs, elle suscitera et participera au premier enregistrement en 1937 des Liebesliederwalzer op. 52 de Brahms en compagnie du légendaire pianiste roumain Dinu Lipatti.

Les Maisonnettes de Lili et Nadia Boulange 2 place Lili Boulanger, 78440 Gargenville Gargenville 78440 Yvelines Île-de-France 0687481065 Les Maisonnettes est classée maison des illustres par le Ministère de la culture,

Concert « Un soir chez Brahms »

©Pierre Fournel