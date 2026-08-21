Concert musique française piano violoncelle, Les Maisonnettes de Lili et Nadia Boulange, Gargenville

Informations pratiques

Concert musique française piano violoncelle Dimanche 20 septembre, 17h00 Les Maisonnettes de Lili et Nadia Boulange Yvelines

18€, gratuit enfants

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Récital piano violoncelle de musique française Valérie Aimard et Christophe Simonnet

Claude DEBUSSY Sonate en ré (1915)

Louis VIERNE Sonate en si mineur opus 27 (1911)

Valérie Aimard, violoncelle

Artiste, musicienne, mime, créatrice de spectacle, pédagogue, esthète, essayiste, youtubeuse, oiseau rare, Valérie Aimard est avant tout violoncelliste. Reconnue par le magazine Diapason comme “une artiste indéniablement originale”, elle est appréciée des musiciens et du public pour la grande sensibilité de son jeu et son intelligence musicale. Ses concerts l’ont menée dans plus de 30 pays.

En 2020, elle réalise deux enregistrements-fleuves disponibles sur YouTube : «ONLY CELLO» une Anthologie des œuvres pour violoncelle seul de 1680 à nos jours et «CELLO KIDS», consacré au répertoire pédagogique qui remportent un vif succès dans le monde entier.

Son enregistrement CD de l’Intégrale des Suites de J.S. BACH paru en 2023 (EnPhases) a été accueilli par la presse comme « très personnelle », « résolument expressive, très vivante, pleine d’élan », « d’un engagement et d’une réflexion qui mérite le respect ».

Elle joue un violoncelle italien fait à Milan en 1694 vraisemblablement de Grancino.

Elle est professeur de violoncelle au Conservatoire Maurice Ravel (Paris 13ème) et professeur de musique de chambre au CNSM de Paris.

Valérie Aimard est également mime et a crée plusieurs spectacles seule en scène : « Bulles », « Fantasie musicale ».

www.valerieaimard.fr

Christophe Simonet, piano

Après des études au Conservatoire de Paris (classe de Jacques Rouvier et Théodore Paraskivesco), où il obtient un premier prix à l’unanimité du jury, Christophe Simonet a la chance de bénéficier des conseils d’Aldo Ciccolini au début de sa carrière.

Lauréat de plusieurs concours internationaux (demi-finaliste au concours Clara Haskil, deuxième prix et prix spécial du jury au concours Maria Canals de Barcelone, prix spécial du jury à Trani), il se produit comme soliste, comme partenaire de musique de chambre, ou comme accompagnateur en France et à l’étranger (Allemagne, Angleterre, Espagne, Belgique, Pays-bas, Malaisie, Ethiopie, Algérie, Kenya, Polynésie Française, Amérique du Sud…) soutenu pour certaines de ces tournées par l’Action Française Artistique.

Parallèlement à ses activités de concertiste, il se consacre à l’enseignement au CRR de Lille et au Pôle Supérieur Nord-Pas-de-Calais.

Les Maisonnettes de Lili et Nadia Boulange 2 place Lili Boulanger, 78440 Gargenville Gargenville 78440 Yvelines Île-de-France 0687481065 [{« link »: « http://www.valerieaimard.fr »}] Les Maisonnettes est classée maison des illustres par le Ministère de la culture,

Concert

©Pierre Fournel