Concert Brel en électrique par Grand Jacques Le Hangar Logonna-Daoulas

Logonna-Daoulas

Concert Brel en électrique par Grand Jacques

Le Hangar 7 Pors Izella Logonna-Daoulas Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Après le vernissage de l’exposition de photo-poésie du “Printemps des Poètes” 2026 de Daoulas consacrée à “La liberté Force vive déployée , prévu le 30 mai, l’association Prim’vers et Prose a invité le duo Grand Jacques composé de Yann Simon (guitare électrique) et Jean-Sébastien Richard (chant).

Avec Grand Jacques , on en redécouvre les textes, on les vit.

Car c’est une interprétation incarnée, vibrante, souvent rieuse, toujours touchante qu’offrent Jean Sébastien Richard à la voix et Yann Simon à la guitare électrique.

L’énergie rock, inscrite sur l’ADN des chansons, devient une évidence grâce au duo complice qui envoie valser, de Bruxelles à Varsovie, les marins, les notaires, les amants, les cons et les suivants…

Pas question ici de vernir une idole, plutôt une invitation à venir partager, se laisser traverser, rire… Et chanter !

Ce spectacle d’une heure et demie, composé de quinze chansons de Jacques Brel, telles que Mathilde, Les Marquises, La chanson des vieux amants, La quête…, interprétées par le chanteur et comédien Jean-Sébastien RICHARD, est porté par les arrangements créés pour ce tour de chant et joué à la guitare électrique par le musicien Yann SIMON.

Buvette sur place. .

Le Hangar 7 Pors Izella Logonna-Daoulas 29460 Finistère Bretagne +33 6 65 13 77 22

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English :

L’événement Concert Brel en électrique par Grand Jacques Logonna-Daoulas a été mis à jour le 2026-05-26 par OT LANDERNEAU DAOULAS