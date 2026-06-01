Bretx

CONCERT

SALLE DES FÊTES Bretx Haute-Garonne

Tarif : 0 – 0 – EUR

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Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Nous vous attendons nombreux à l’occasion de ce concert de la Lyre d’Alliez.

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SALLE DES FÊTES Bretx 31530 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 85 46 20 mairie-bretx@wanadoo.fr

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English :

We look forward to seeing you at this concert by the Lyre d’Alliez.

L’événement CONCERT Bretx a été mis à jour le 2026-06-05 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE