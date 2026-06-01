CONCERT Bretx
CONCERT Bretx dimanche 21 juin 2026.
Bretx
CONCERT
SALLE DES FÊTES Bretx Haute-Garonne
Tarif : 0 – 0 – EUR
0
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Nous vous attendons nombreux à l’occasion de ce concert de la Lyre d’Alliez.
Venez partager ce moment entre amis et/ou en famille ! 0 .
SALLE DES FÊTES Bretx 31530 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 85 46 20 mairie-bretx@wanadoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
We look forward to seeing you at this concert by the Lyre d’Alliez.
L’événement CONCERT Bretx a été mis à jour le 2026-06-05 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
À voir aussi à Bretx (Haute-Garonne)
- FÊTE LOCALE Bretx 19 juin 2026
- BAL MUSETTE Bretx 21 juin 2026
- LES SECRETS DE LA RUCHE Bretx 28 juillet 2026