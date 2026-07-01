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Concert-cabaret, Parc municipal de Chamborigaud, Chamborigaud

jeudi 20 août 2026 · Parc municipal de Chamborigaud · Chamborigaud

Concert-cabaret, Parc municipal de Chamborigaud, Chamborigaud

Informations pratiques

Début
jeudi 20 août 2026
Fin
jeudi 20 août 2026
Lieu
Parc municipal de Chamborigaud
Adresse
Route de Villefort, 30530 Chamborigaud
Ville
30530 Chamborigaud
Département
Gard
Tarif
Gratuit

Concert-cabaret Jeudi 20 août, 21h00 Parc municipal de Chamborigaud Gard

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-20T21:00:00+02:00 – 2026-08-20T23:00:00+02:00
Fin : 2026-08-20T21:00:00+02:00 – 2026-08-20T23:00:00+02:00

Parc municipal de Chamborigaud Route de Villefort, 30530 Chamborigaud Chamborigaud 30530 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 61 47 36 »}]
Pour faire le tour du monde ! Spectacle

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