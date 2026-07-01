AGENDA · Chamborigaud
Concert, Parc municipal de Chamborigaud, Chamborigaud
jeudi 6 août 2026 · Parc municipal de Chamborigaud · Chamborigaud
Informations pratiques
Concert Jeudi 6 août, 21h00 Parc municipal de Chamborigaud Gard
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-06T21:00:00+02:00 – 2026-08-06T22:30:00+02:00
Fin : 2026-08-06T21:00:00+02:00 – 2026-08-06T22:30:00+02:00
Parc municipal de Chamborigaud Route de Villefort, 30530 Chamborigaud Chamborigaud 30530 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 61 47 36 »}]
Cocktail Flamenco
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