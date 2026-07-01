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AGENDA · Chamborigaud

Concert, Parc municipal de Chamborigaud, Chamborigaud

jeudi 6 août 2026 · Parc municipal de Chamborigaud · Chamborigaud

Concert, Parc municipal de Chamborigaud, Chamborigaud

Informations pratiques

Début
jeudi 6 août 2026
Fin
jeudi 6 août 2026
Lieu
Parc municipal de Chamborigaud
Adresse
Route de Villefort, 30530 Chamborigaud
Ville
30530 Chamborigaud
Département
Gard
Tarif
Gratuit

Concert Jeudi 6 août, 21h00 Parc municipal de Chamborigaud Gard

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-06T21:00:00+02:00 – 2026-08-06T22:30:00+02:00
Fin : 2026-08-06T21:00:00+02:00 – 2026-08-06T22:30:00+02:00

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Cocktail Flamenco

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