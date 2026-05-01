Concert CadiJo L’Antre-Gargouille Pujols
Concert CadiJo L’Antre-Gargouille Pujols samedi 16 mai 2026.
Pujols
Concert CadiJo
L’Antre-Gargouille 19 place du Général de Gaulle Pujols Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 19:30:00
fin : 2026-05-16 23:00:00
Date(s) :
2026-05-16
La Gargouille vous propose une soirée Dîner-Concert en compagnie de CadiJo.
Du Mississippi au Canal du Midi, CadiJo créait une musique sans frontières, ou Brassens, Nougaro, B.B. King et Robert Johnson se rencontrent.
Auteur-compositeur, il mêle blues et poésie accompagnés de son harmonica, avec l’amour et la sensibilité de sa langue maternelle.
Des textes de qualité simplement déclinés dans le langage du blues.
Keith B Brown (Memphis, Tenessee), Jackie Bell (Jackson, Mississippi), Johnny Big Moose“ Walker (Chicago, Illinois), Dave Goodman (Vancouver, Canada) ont fait appel à ses talents d’harmoniciste.?Lauréat du trophée Hohner, plusieurs prix d’écriture, CadiJo a fait résonner ses harmonicas et ses chansons, depuis une trentaine d’années d’Amsterdam à Madrid, de Lorient à Kinshasa en passant par l’Italie…
Dîner-concert 23 euros
Réservation au 06 83 45 52 64 .
L’Antre-Gargouille 19 place du Général de Gaulle Pujols 33350 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 45 52 64 antre.gargouille@gmail.com
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English : Concert CadiJo
L’événement Concert CadiJo Pujols a été mis à jour le 2026-04-28 par OT Castillon-Pujols
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