Festiv’Azul Balade Patrimoine en musique Pujols
Festiv’Azul Balade Patrimoine en musique Pujols vendredi 24 juillet 2026.
Pujols
Festiv’Azul Balade Patrimoine en musique
Place Saint-Nicolas Pujols Lot-et-Garonne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 18:00:00
fin : 2026-07-24 19:00:00
Date(s) :
2026-07-24
Balade Patrimoine en musique avec le Pays d’Art et d’Histoire en Grand Villeneuvois et la participation des artistes du FestivAzul.
Balade Patrimoine en musique avec le Pays d’Art et d’Histoire en Grand Villeneuvois et la participation des artistes du FestivAzul. .
Place Saint-Nicolas Pujols 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine festivazul@gmail.com
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English : Festiv’Azul Balade Patrimoine en musique
Musical Heritage Walk with the Pays d’Art et d’Histoire en Grand Villeneuvois and FestivAzul artists.
L’événement Festiv’Azul Balade Patrimoine en musique Pujols a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Vallée du Lot et Garonne
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