Pujols

Festiv’Azul Balade Patrimoine en musique

Place Saint-Nicolas Pujols Lot-et-Garonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 18:00:00

fin : 2026-07-24 19:00:00

Date(s) :

2026-07-24

Balade Patrimoine en musique avec le Pays d’Art et d’Histoire en Grand Villeneuvois et la participation des artistes du FestivAzul.

Balade Patrimoine en musique avec le Pays d’Art et d’Histoire en Grand Villeneuvois et la participation des artistes du FestivAzul. .

Place Saint-Nicolas Pujols 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine festivazul@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Festiv’Azul Balade Patrimoine en musique

Musical Heritage Walk with the Pays d’Art et d’Histoire en Grand Villeneuvois and FestivAzul artists.

L’événement Festiv’Azul Balade Patrimoine en musique Pujols a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Vallée du Lot et Garonne