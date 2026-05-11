Festiv’Azul Lisa Chaïb-Auriol (soprano) en concert Pujols
Festiv’Azul Lisa Chaïb-Auriol (soprano) en concert Pujols vendredi 24 juillet 2026.
Pujols
Festiv’Azul Lisa Chaïb-Auriol (soprano) en concert
Église Saint-Nicolas Pujols Lot-et-Garonne
Tarif : 5 – 5 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 20:00:00
fin : 2026-07-24 21:15:00
Date(s) :
2026-07-24
Ce programme, prolongement d’un projet donné en Guyane par Lisa Chaib-Auriol avec l’Opéra de Paris, dans le cadre de la Saison Brésil-France 2025, est une mise en regard de la mélodie française et de la mélodie brésilienne. .
Église Saint-Nicolas Pujols 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine festivazul@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Festiv’Azul Lisa Chaïb-Auriol (soprano) en concert
L’événement Festiv’Azul Lisa Chaïb-Auriol (soprano) en concert Pujols a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Vallée du Lot et Garonne
À voir aussi à Pujols (Lot-et-Garonne)
- Concert CadiJo L’Antre-Gargouille Pujols 16 mai 2026
- Exposition photos Pujols 21 mai 2026
- Noir et Blanc, mais en couleur Pujols 21 mai 2026
- D’une terre à l’autre Pujols 9 juin 2026
- Les Sensorielles de Pujols Salle polyvalente Pujols 26 septembre 2026