Pujols

Festiv’Azul Lisa Chaïb-Auriol (soprano) en concert

Église Saint-Nicolas Pujols Lot-et-Garonne

Tarif : 5 – 5 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 20:00:00

fin : 2026-07-24 21:15:00

Date(s) :

2026-07-24

Ce programme, prolongement d’un projet donné en Guyane par Lisa Chaib-Auriol avec l’Opéra de Paris, dans le cadre de la Saison Brésil-France 2025, est une mise en regard de la mélodie française et de la mélodie brésilienne. .

Église Saint-Nicolas Pujols 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine festivazul@gmail.com

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English : Festiv’Azul Lisa Chaïb-Auriol (soprano) en concert

L’événement Festiv’Azul Lisa Chaïb-Auriol (soprano) en concert Pujols a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Vallée du Lot et Garonne