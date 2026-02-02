D’une terre à l’autre Pujols

D’une terre à l’autre

Salle du Palay Pujols Lot-et-Garonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-09

fin : 2026-06-09

Date(s) :

2026-06-09

Suivez les pas d’Elya aux quatre coins du monde, guidée par le vent et par les voix. A chaque escale, les chanteurs vous ouvrent la porte de lieux inattendus, où naissent des rencontres aussi surprenantes qu’émouvantes.

Tout public Durée 1h

Salle du Palay Pujols 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 41 52 52 conservatoire@grand-villeneuvois.fr

English : D’une terre à l’autre

Follow in Elya’s footsteps around the world, guided by wind and voice. At each stop, the singers open the door to unexpected places, where surprising and moving encounters are born.

All audiences Duration: 1h

