CONCERT, Café associatif Le Buv’Art, Lasserre-Pradère

CONCERT Vendredi 10 avril, 20h30 Café associatif Le Buv’Art Haute-Garonne

Participation libre mais nécessaire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-10T20:30:00+02:00 – 2026-04-10T22:30:00+02:00

Fin : 2026-04-10T20:30:00+02:00 – 2026-04-10T22:30:00+02:00

Ses valeurs : la famille, l’amitié et le partage.

Après un début par le Hip Hop et la Breakdance, il découvre l’expression corporelle. Puis il s’initie à la guitare en autodidacte et commence à réinterpréter les artistes qui résonnent à la maison : Francis Cabrel, Michel Berger, France Gall ou encore Daniel Balavoine.

A 20 ans il écrit ses propres textes et réalise ses premiers concerts. Il découvre l’adrénaline de la scène et la confrontation au regard de l’autre.

Puis, il affine son identité artistique et enregistre trois EP : « Échoué de toi » en 2012, « Un monde plus beau » en 2016 et « Loin » en 2022.

En parallèle, il participe à deux stages d’écriture dans l’association de Francis Cabrel à Astaffort. Rudy Dez fait la première partie du groupe de Beatbox Berywam et devient finaliste des talents France Bleu/France 3 Occitanie où il partage la scène avec Joyce Jonathan. Depuis il se consacre pleinement à son univers en réalisant pas moins de soixante concerts par an.

L’écriture de Rudy Dez est sincère et souvent autobiographique, jamais dénuée d’espoir. Il s’inspire du monde qui l’entoure et de la richesse de ses voyages. Ses chansons parlent d’amour, de séduction, mais aussi de sujets profonds comme le deuil, la séparation et la maladie. Il chaloupe entre un sentiment de solitude et une vision désenchantée du monde. Il invite l’auditeur à prendre conscience de la situation écologique. On passe de l’amour à la colère, de la beauté de l’instant à l’horizon de demain.

Son identité vocale douce, tiraillée ou puissante, est au service de l’émotion qui prime sur la performance.

Il nous embarque dans son univers : un délicieux mélange entre la modernité de la Pop et la nostalgie de la Chanson.

Comme les artistes qu’il affectionne : Julien Doré, Pomme, Clara Luciani ou Vianney, Rudy Dez se sert de sa musique pour communiquer avec les autres, avec le monde.

Déterminé à prouver que ses ressources sont loin d’être épuisées, il est sélectionné pour la finale du tremplin « le plus simple appareil », participera aux rencontres d’Astaffort au mois de mai prochain et prépare la sortie de son nouvel album pour octobre 2026.

https://www.facebook.com/rudydezofficiel

https://www.youtube.com/@RUDYDEZOfficiel

Café associatif Le Buv’Art 5 avenue de Bouconne, 31530 Lasserre-Pradère Lasserre-Pradère 31530 Lasserre Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://www.facebook.com/rudydezofficiel »}, {« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 900, « description »: « Rudy Dez cu2019est une voix. Un chanteur u00e0 lu2019identitu00e9 vocale singuliu00e8re qui transmet lu2019u00e9motion du2019une sensibilitu00e9 communicative. Cu2019est un auteur-compositeur dont la cru00e9ation artistique exprime ses sentiments dans une communion ouverte aux autres. Il chaloupe entre une vision du00e9senchantu00e9e du monde et un sentiment de solitude qui ne sont cependant pas sans espoir. Rudy Dez surfe entre la modernitu00e9 de la Pop et la nostalgie de la Chanson qui lu2019a bercu00e9, il nous embarque avec lui le temps du2019une histoire. Entre deux vers de tendresse et du2019amour, il invite lu2019auditeur u00e0 prendre conscience de la situation u00e9cologique. Site internet: http://www.rudydez.com Facebook: https://www.facebook.com/Deztoulouse/ Instagram: https://www.instagram.com/dez.toulouse/ », « html »: «

« , « type »: « rich », « title »: « RUDY DEZ Officiel », « provider_name »: « YouTube », « thumbnail_url »: « https://yt3.googleusercontent.com/1g-fBoPCGtiH66P2Y6A_DFbTD0dvDK4O7ST6scxKoiUShQV3TICkhGzRQZPtdVyLq_Pik4DbcIQ=s900-c-k-c0x00ffffff-no-rj », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/channel/UC5QY9RHB-DIcpfXDc-2PnJg », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://cdn.iframe.ly/embed.js »}, « thumbnail_height »: 900}, « link »: « https://www.youtube.com/@RUDYDEZOfficiel »}]

Rudy Dez – Auteur Compositeur Interprète