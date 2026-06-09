Concert canto général Église Saint-Jean l’Évangéliste Saint-Malo
Concert canto général Église Saint-Jean l’Évangéliste Saint-Malo dimanche 5 juillet 2026.
Saint-Malo
Concert canto général
Église Saint-Jean l’Évangéliste 1 Boulevard Léonce Demalvilain Saint-Malo Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-05
Par le Chœur du Canto
Le Chœur du Canto, ensemble vocal finistérien entièrement dédié au Canto General de Pablo Neruda mis en musique par Mikis Theodorakis, propose un concert exceptionnel à Saint-Malo.
Cette œuvre chorale majeure mêle poésie et musique pour évoquer des thèmes universels tels que la liberté, la mémoire et la dignité des peuples.
Billetterie magasin Cultura et tabac-presse de Rocabey .
Église Saint-Jean l’Évangéliste 1 Boulevard Léonce Demalvilain Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 7 45 24 63 30
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English :
L’événement Concert canto général Saint-Malo a été mis à jour le 2026-05-30 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel
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