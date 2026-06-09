Concert canto général Église Saint-Jean l’Évangéliste Saint-Malo

Saint-Malo

Concert canto général

Église Saint-Jean l’Évangéliste 1 Boulevard Léonce Demalvilain Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

Par le Chœur du Canto

Le Chœur du Canto, ensemble vocal finistérien entièrement dédié au Canto General de Pablo Neruda mis en musique par Mikis Theodorakis, propose un concert exceptionnel à Saint-Malo.

Cette œuvre chorale majeure mêle poésie et musique pour évoquer des thèmes universels tels que la liberté, la mémoire et la dignité des peuples.

Billetterie magasin Cultura et tabac-presse de Rocabey .

Église Saint-Jean l’Évangéliste 1 Boulevard Léonce Demalvilain Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 7 45 24 63 30

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Concert canto général Saint-Malo a été mis à jour le 2026-05-30 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel