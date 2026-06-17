Gym Suédoise sur la plage devant le bar la caravelle Saint-Malo mercredi 8 juillet 2026.

Saint-Malo

Gym Suédoise sur la plage

devant le bar la caravelle 100, bd de rochebonne Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 19:30:00

fin : 2026-07-08

Date(s) :

2026-07-08 2026-07-22 2026-08-05 2026-08-19

Séance gratuite de Gym Suédoise les pieds dans le sable à la plage de Rochebonne.

Prévoir tapis de sol, baskets et bouteille d’eau. .

devant le bar la caravelle 100, bd de rochebonne Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 46 80 89 05

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English :

L’événement Gym Suédoise sur la plage Saint-Malo a été mis à jour le 2026-06-17 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel