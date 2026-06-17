Gym Suédoise sur la plage devant le bar la caravelle Saint-Malo
Gym Suédoise sur la plage devant le bar la caravelle Saint-Malo mercredi 8 juillet 2026.
Saint-Malo
Gym Suédoise sur la plage
devant le bar la caravelle 100, bd de rochebonne Saint-Malo Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 19:30:00
fin : 2026-07-08
Date(s) :
2026-07-08 2026-07-22 2026-08-05 2026-08-19
Séance gratuite de Gym Suédoise les pieds dans le sable à la plage de Rochebonne.
Prévoir tapis de sol, baskets et bouteille d’eau. .
devant le bar la caravelle 100, bd de rochebonne Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 46 80 89 05
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English :
L’événement Gym Suédoise sur la plage Saint-Malo a été mis à jour le 2026-06-17 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel
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