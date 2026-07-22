Quintette de cuivres de la Musique des Transmissions Fort du Petit Bé Saint Malo

Informations pratiques

Musiques Rive Gauche organise un concert au profit de l’association du Petit Bé qui restaure ce fort emblématique de la baie de Saint Malo.

Le Quintette de cuivres de la Musique des Transmissions propose un programme varié alliant répertoire classique et standards internationaux.

L’horaire a été déterminé en fonction de la marée. Le concert est prévu à 15h30 pour une durée de 60 minutes. Gratuité pour les moins de 18 ans. Le fort sera accessible à pied depuis la plage de Bon Secours à partir de 15h et le retour possible jusqu’à 17h. Compter 20 minutes de trajet.. La réservation est fortement conseillée

Ensemble de chambre issu de la Musique des transmissions de Rennes, le Quintette de Cuivres regroupe cinq instruments : deux trompettes, un cor, un trombone et un tuba. Cette formation se spécialise dans la musique de chambre et la musique classique, interprétant un répertoire varié comprenant des œuvres originales et des transcriptions historiques. La première musique de chambre pour cuivres a été écrite entre le milieu et la fin du XIXe siècle, elle a coïncidé avec l’invention d’instruments de cuivres capables de jouer la gamme chromatique.Le quintette jouera de nombreuses pièces originales mais aussi, souvent, transcrites datant du XVIe siècle à nos jours.