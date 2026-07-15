Connexion(s) CORALIE ANDY Théâtre Chateaubriand Saint-Malo

Informations pratiques

Saint-Malo

Connexion(s) CORALIE ANDY

Théâtre Chateaubriand 6 Rue Grout de Saint-Georges Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 21:00:00

fin : 2026-07-22 22:00:00

Date(s) :

2026-07-22

Spectacle tout public de ventriloquie, magie et mentalisme, à partir de 6 ans

Une révélation aussi brillante que précoce, Coralie nous surprend par l’étendue de ses talents mêlant ventriloquie, magie et mentalisme

Magie, humour et surprises ! Coralie, jeune magicienne primée, explore les coïncidences de la vie dans un One Magic Show pétillant et interactif.

Les coïncidences de nos vies sont-elles vraiment dues au hasard ? Est-il possible de changer le cours des choses à force de volonté ? Les lémuriens peuvent-ils nous y aider ou vont-ils nous envahir ?

Coralie tente de répondre à ces questions fondamentales avec fraîcheur, sagacité et humour, par des expériences interactives toujours plus extraordinaires les unes que les autres. Déterminée à défier les lois du destin et à comprendre l’impossible, Coralie nous embarque dans Connexion(s) , un spectacle d’illusions qui mêle magie, mentalisme, ventriloquie… et rencontres inattendues.

Bien plus qu’un spectacle de magie, Connexion(s) est un véritable One Woman Show, une expérience fascinante, déjantée et rafraichissante, que vous n’êtes pas près d’oublier !

Durée: 1h

Un spectacle ayant remporté le 1er prix de magie à Annecy en 2024, à Nevers en 2023 et le prix du jury de la Fédération Française des Artistes Prestidigitateurs en 2021 et 2023. .

Théâtre Chateaubriand 6 Rue Grout de Saint-Georges Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 81 62 61

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L’événement Connexion(s) CORALIE ANDY Saint-Malo a été mis à jour le 2026-07-07 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel